Пленный Манкаль: командиры ВСУ угрожали своим солдатам минометными обстрелами Фото: REUTERS.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожало своим солдатам минометными обстрелами, если военнослужащие будут перемещаться по позициям без предупреждения. Об этом ТАСС рассказал сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль.

«Может в твою сторону прилететь 120-я мина, если ты не там, где должен быть, а рапорт не подал, что ты переместился. Может быть прилет», - рассказал он.

Как утверждает пленный, в учебном центре боевиков предупреждали, что в случае невыполнения приказов командования ВСУ можно попасть под перекрестный огонь.

Ранее сайт KP.RU писал, что командиры ВСУ практикуют отправку раненых военнослужащих обратно на позиции вместо того, чтобы эвакуировать их. Украинский военный рассказал, что ему пришлось самостоятельно лечить свою рану.