Политик Мема: Германия перешла красную линию и теперь боится ответа России. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Германия перешла «красную линию», оказав военную поддержку Украине, и теперь опасается ответных мер со стороны России. Об этом заявил политик Армандо Мема в соцсети X. По его словам, Берлин обнаружил, что у него недостаточно возможностей для сдерживания Москвы, и теперь вынужден вкладывать большие средства в восстановление собственной армии.

«Сначала Германия перешла «красную линию», оказав военную поддержку Украине, теперь она опасается ответных мер со стороны России, обнаружила, что у нее недостаточно возможностей для сдерживания России», — написал Мема.

Он подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Германию, однако ситуация развивается в «неправильном направлении», и вину за это он несет правительство канцлера Фридриха Мерца.

«Возможно, пересмотр военной поддержки Украины позволил бы Германии избежать дальнейшей напряженности, просто к слову», — подытожил политик.

Как писал KP.RU, ранее отставной вице-адмирал и экс-командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах признал, что Европа не сможет обеспечить стабильное будущее без участия Москвы. Он также предупредил, что из-за активной поддержки Киева Берлин рискует сам стать стороной боевых действий против России.