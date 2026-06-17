США хотят зарабатывать на Ормузском проливе: что придумал Вашингтон

Politico: в США обсуждают платный проход для кораблей через Ормузский пролив Фото: REUTERS.

В Белом доме рассматривают варианты обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив, в том числе введение платного прохода с военным сопровождением. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, американский лидер Дональд Трамп и глава администрации США Сьюзи Уайлс дали поручение чиновникам разработать механизм, который позволит убедить судовладельцев рискнуть и пройти через пролив в ходе переговоров с Ираном. Параллельно прорабатывается вопрос страхового покрытия для таких рейсов.

«Обсуждается возможность ускоренного прохождения контроля в сопровождении США. Например, как приобретение VIP-прохода для корабля», - сказал один из собеседников.

Кроме того, по словам источника в энергетической отрасли, в качестве одного из инструментов рассматривается применение Закона об оборонном производстве. Он позволит обязать американские страховые компании предоставлять полисы для судов, следующих через Ормуз.

Другой экс-чиновник из США уточнил, что схема предполагает участие европейских союзников. По его словам, идея направлена на то, чтобы дать Франции, Британии и другим странам возможность занять позиции в Персидском заливе. При этом они возьмут на себя часть ответственности за безопасность в регионе. Это, в свою очередь, должно создать дополнительное давление на Тегеран.

Ранее Трамп сообщал, что сделка с Ираном перешла на второй этап. Он назвал готовящийся документ с Ираном «хорошим и справедливым».