Трамп заявил о переходе сделки с Ираном на второй этап Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном переходит на второй этап. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита «Большой семерки» во Франции. По мнению Трампа, второй этап «будет легче предыдущего».

Американский лидер назвал готовящееся мирное соглашение с Ираном «хорошим и справедливым». Дональд Трамп также подчеркнул, что Вашингтон не будет инвестировать в Иран.

«У нас нет никаких обязательств по инвестициям в Иран», - отметил Дональд Трамп в ходе встречи с катарским лидером Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Ранее KP.RU писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о подписании сделки с Ираном в электронном виде еще 14 июня. Он уточнил, что при этом иранские деньги разморожены не были.

Президент США Дональд Трамп объявил в том числе о немедленном снятии морской блокады и открытии Ормузского пролива для судоходства после заключения сделки с Ираном.