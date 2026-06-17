Politico: фон дер Ляйен не будет баллотироваться на пост главы ЕК на третий срок Фото: REUTERS.

Урсула фон дер Ляйен не планирует баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой собственные источники.

Фон дер Ляйен была назначена председателем Еврокомиссии сроком на пять лет 16 июля 2019 года. Она стала первой женщиной на этом посту. В 2024 году дипломат была переизбрана на второй срок.

"Глава Еврокомиссии не будет добиваться третьего срока в руководстве исполнительной власти Евросоюза", - говорится материале со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт заявил об отсутствии у главы ЕК интереса в новом сроке на частном мероприятии. Кроме того, к выборам в 2029 году фон дер Ляйен исполнится 70 лет.

Ранее сайт KP.RU писал, что французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии после ее слов о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Политик вновь призвал Францию выйти из ЕС для спасения страны.