Срок действия лицензии США на поставки российской нефти истек в 7:00 утра 17 июня Фото: REUTERS.

Последняя лицензия Соединенных Штатов на поставки российской нефти прекратила свою работу утром 17 июня. Ее срок истек в 7:01 по московскому времени.

Стоит отметить, что при действии лицензии разрешалось проводить сделки по продаже, транспортировке и разгрузке сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако это можно было делать при условии, что они были отгружены до 17 апреля.

Американская лицензия не распространялась на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Кубой, Северной Кореей, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп допустил ужесточение санкций против России на фоне снижения цен на нефть. Это заявление он сделал во время встречи с лидерами G7, которая проходила во Франции 16 июня.

Напомним, что в Кремле не раз сообщали, что наша страна имеет огромный опыт борьбы с западными ограничениями. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти продолжают успешно минимизировать санкционное давление зарубежных государств.