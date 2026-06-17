Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 июня 2026 6:49

Мишустин: совместная работа России и Узбекистана вышла на новый уровень

Москва и Ташкент сейчас расширяют экономическое взаимодействие
Арина СЕРОВА
Москва и Ташкент сейчас расширяют экономическое взаимодействие

Москва и Ташкент сейчас расширяют экономическое взаимодействие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Совместная работа России и Узбекистана вышла на новый уровень. Сейчас страны расширяют экономическое взаимодействие. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

«Двустороннее сотрудничество (Москвы и Ташкента - прим. ред.) вышло на принципиально новый уровень - расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи», - поделился деталями глава правительства.

На совещании Мишустин процитировал заявление президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил на полях ПМЭФ. Тогда лидер страны отметил, что Узбекистан является ключевым связующим звеном между Россией, КНР, Центральной и Южной Азией и Ближним Востоком.

Ранее помощник российского главы Юрий Ушаков рассказал о мероприятиях, которые проведут на саммите Россия-АСЕАН. По его данным, в ходе встречи Москвы планирует принять четыре совместных документа. Они уже согласованы между участниками саммита.