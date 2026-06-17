Мишустин: совместная работа России и Узбекистана вышла на новый уровень

Москва и Ташкент сейчас расширяют экономическое взаимодействие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Совместная работа России и Узбекистана вышла на новый уровень. Сейчас страны расширяют экономическое взаимодействие. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

«Двустороннее сотрудничество (Москвы и Ташкента - прим. ред.) вышло на принципиально новый уровень - расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи», - поделился деталями глава правительства.

На совещании Мишустин процитировал заявление президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил на полях ПМЭФ. Тогда лидер страны отметил, что Узбекистан является ключевым связующим звеном между Россией, КНР, Центральной и Южной Азией и Ближним Востоком.

Ранее помощник российского главы Юрий Ушаков рассказал о мероприятиях, которые проведут на саммите Россия-АСЕАН. По его данным, в ходе встречи Москвы планирует принять четыре совместных документа. Они уже согласованы между участниками саммита.