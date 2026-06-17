ВСУ испытывают нехватку сил для обороны Черниговской области Фото: REUTERS.

Украинское командование испытывает острый дефицит личного состава для обороны Черниговской области. Как сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур, из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го зенитного ракетного дивизиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) формируют боевые группы для удержания позиций в приграничье.

По данным источника, такое решение принято из-за нехватки солдат на отдельных участках, однако оно лишь усугубило ситуацию. Собеседник агентства отметил, что приказ спровоцировал массовое дезертирство — многие военные исчезают со связи сразу после доведения распоряжения.

Как писал KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что за первые две недели лета ВСУ потеряли на линии боевого соприкосновения десятки тысяч военнослужащих. Так, с 1 по 16 июня потери украинской армии составили 21 405 человек. Наибольший урон противнику нанесли подразделения группировок «Центр» и «Восток».