Минобороны: ВСУ потеряли в начале июня более 21 тысячи солдат Фото: REUTERS.

За первые две недели лета Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч бойцов на линии боевого соприкосновения. Об этом со ссылкой на данные Минобороны России о своих подсчетах сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 1 по 16 июня украинская армия потеряла 21 405 военнослужащих. Наибольший урон противнику нанесли подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».

При этом значительные потери у ВСУ были и в мае. Так, в первой половине потери боевиков Зеленского составили 16 230 человек, а с 17 мая и до конца месяца - 17 620 солдат.

Напомним, за сутки 14 июня ВСУ потеряли около 1265 военных. В зоне ответственности группировок войск «Север» и «Запад» противник потерял свыше 235 и более 220 человек соответственно.

Также на днях стало известно, что Зеленский готовит к сдаче последние 15% территорий ДНР. Сейчас украинское командование выводит с территорий донецких городов предприятия на Западную Украину.