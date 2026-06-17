Volga до конца 2026 года собирается выпустить около 30 тысяч авто

Volga намерена до конца текущего года продать 25-27 тысяч машин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Volga намерена выпустить около 30 тысяч авто до конца 2026 года и продать из этого количества от 25-27 тысяч единиц. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала руководитель бренда Татьяна Фадеева.

По ее словам, производство уже набирает обороты. С конвейера сошли первые 1,5 тысячи автомобилей, завод вышел на полную первую смену. Глава компании выразила уверенность в выполнении годового плана. Разрыв между объемами производства и продаж она объяснила тем, что часть машин осядет в товарном запасе дилеров по всей России.

Фадеева также раскрыла стратегию развития дилерской сети. Как она уточнила, на начальном этапе бренд сосредоточится на крупных городах. Сейчас работают от 25 до 30 официальных дилерских точек. Новые партнеры уже постепенно внедряют корпоративные стандарты Volga.

«К концу года планируем порядка 130 дилеров во всех ключевых городах страны. Половина из них уже отобрана и находится на стадии запуска», - заявила Фадеева.

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