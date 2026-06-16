В России началась летняя автораспродажа: цены снизили восемь брендов

В России началась распродажа новых автомобилей, которая затронула 8 брендов. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Первая половина июня 2026 года ознаменовалась в России волной ценовых уступок со стороны производителей и дистрибьюторов, сообщают «Автоновости дня». Снижение прайсов либо увеличение прямых дисконтов затронуло автомобили восьми брендов, официально работающих на местном рынке.

Отечественный «АвтоВАЗ» в начале лета повысил привлекательность покупки LADA Largus в кузовах универсал, кросс-универсал и фургон (выпуска 2024–2025 годов), добавив к выгоде еще 30 тысяч рублей. Это коснулось и битопливных модификаций CNG, работающих на бензине и метане. После увеличения дисконта до 80 тысяч рублей ценовой диапазон для обычного универсала составляет 1 507 000–1 762 000 рублей, для кросс-версии — 1 867 000 рублей, а фургоны предлагаются за 1 517 000–1 597 000 рублей. Газовые версии этих моделей теперь стоят 2 072 000 и 2 027 000 рублей соответственно.

Скидку в 100 тысяч рублей получил и удлиненный седан LADA Aura в уже снятых с производства комплектациях «Премьер'25» и «Статус'25» 2024–2025 годов. С учетом этого предложения его цена колеблется в пределах 2 145 000–2 345 000 рублей.

Тольяттинское предприятие «ВИС-Авто», принадлежащее «АвтоВАЗу», также снизило стоимость коммерческих модификаций на базе LADA Niva Legend и LADA Granta. С 1 июня фургоны и версии с бортовой платформой 2024–2025 годов продаются с выгодой в 100 тысяч рублей. В результате цены на фургоны «Гранты» составляют от 1 455 100 до 1 786 100 рублей, а на варианты с открытой платформой — от 1 401 100 до 1 434 100 рублей. Для грузовых «Нив» стоимость варьируется от 1 395 000 до 1 571 000 рублей (с бортовой платформой) и от 1 549 000 до 1 959 000 рублей (фургоны).

Корейский бренд KGM (прежде известный как SsangYong) сделал рамный внедорожник Rexton доступнее на 9,7–11,6%, увеличив прямую скидку на 600 тысяч рублей без изменения базовых цен. Теперь сумма дисконта зависит от комплектации и составляет от 900 до 1 300 тысяч рублей. Rexton 2024 года с учетом таких выгод можно приобрести за 4 590 000–4 995 000 рублей. Версии 2025 года (модельного года 2024) стоят от 4 890 000 до 5 295 000 рублей, а самые новые машины 2025 модельного года — от 4 890 000 до 5 595 000 рублей.

Российский дистрибьютор Li Auto, продающий премиальные гибридные паркетники Lixiang, пересмотрел условия спецпредложения для моделей L6 и L7 2025 модельного года. Речь идет о снижении рекомендованной розничной цены при покупке без кредита. В итоге Lixiang L6 теперь доступен за 7 470 000–8 017 000 рублей, а Lixiang L7 — за 9 904 500 рублей.

Премиальный китайский Hongqi снизил стоимость пятидверного лифтбека H6, представленного год назад. Потеря в цене составила от 161 до 231 тысячи рублей (3,5–5,3%) в зависимости от оснащения, и теперь модель оценивается в 4 099 000–4 399 000 рублей.

Купе-кроссовер Exeed RX 2025 года выпуска тоже попал под волну скидок: дистрибьютор предоставляет «субсидию» в 250 тысяч рублей на две из трех комплектаций — «Премиум» (Premium) и «Флагман» (Flagship). Это снизило их стоимость на 4,6–4,8%. Фактические цены с учетом дисконта составляют 4 950 000 рублей для Premium и 5 210 000 рублей для Flagship.

Бренд GAC в начале лета решил стимулировать сбыт флагманского кроссовера GS8, предложив прямую скидку в 150 тысяч рублей на автомобили 2025 и 2026 годов выпуска. В результате машины 2025 года стоят от 4 249 000 до 5 049 000 рублей, а 2026 года — от 4 399 000 до 5 199 000 рублей.

У Jetour снижение коснулось сразу нескольких моделей. Самый доступный кроссовер Dashing (2025 и 2026 годов) подешевел на 50 тысяч рублей во всех версиях — новый диапазон цен составляет 2 659 900–3 849 000 рублей. При этом комплектация «Комфорт» 2026 года получила дополнительную выгоду в 200 тысяч рублей, опустив планку до 2 559 900 рублей. Кроме того, уменьшилась цена на X70 Plus в исполнении «Престиж» 2026 года (скидка выросла со 150 до 200 тысяч рублей, итоговая цена — 3 199 000 рублей), а полноприводный T1 того же года выпуска впервые получил дисконт в 75 тысяч рублей, после чего его стоимость варьируется от 3 924 900 до 4 124 900 рублей.

Бренд Soueast (входит в структуру Chery) чуть умерил цены на кроссоверы S06 и S07 2026 года выпуска, увеличив прямую выгоду на 50 тысяч рублей без изменения номинальных прайсов. Для компактного S06 дисконт достиг 150 тысяч рублей, а для семиместного S07 в комплектациях «Престиж» и «Премиум» — 100 тысяч рублей. С учетом этих выгод S06 предлагается за 2 949 000–3 329 000 рублей, а S07 — за 3 299 000–3 449 000 рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.