Путин заявил о широких перспективах сотрудничества России и АСЕАН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в энергетике, продовольственной безопасности, мирном атоме, цифровизации и логистике. С соответствующим приветствием глава государства обратился к участникам Делового форума Россия – АСЕАН, который открылся в Казани. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в этом году отношения России и АСЕАН отмечают 35-летний юбилей. За это время, по его словам, накоплен солидный опыт многопланового сотрудничества, налажены устойчивые деловые связи и создан хороший задел на будущее.

Среди новых задач президент выделил внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых платформ, а также развитие энергетической и продовольственной безопасности, обмен технологиями и совместные проекты в сфере мирного атома.

Российский лидер отметил, что партнеры по ШОС и ЕАЭС работают в тех же направлениях. Президент выразил уверенность, что решения саммита создадут новые возможности для торговли и инвестиций.

Ранее KP.RU писал, что Путин продлил до 1 октября 2026 года разрешение для зарубежных стран оплачивать российский газ в рублях через любые банки страны.