В МИД оценили решение экипажа "Адмирала Григоровича" в инциденте с яхтой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в инциденте с британской яхтой в Ла-Манше поступил единственно возможным образом.

Комментируя предупредительную стрельбу в эфире радио Sputnik, дипломат отметила, что российские моряки сделали то, что должны были сделать в сложившихся обстоятельствах. Захарова назвала произошедшее "долгожданным действом", добавив, что британская сторона понимает только язык силы.

Вечером 16 июня Минобороны России сообщило, что экипаж фрегата несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном яхты Bright Future, шедшей под британским флагом. Судно, по данным российских военных, шло опасным курсом на сближение с российским кораблем. Яхта прекратила опасное сближение с фрегатом только после упреждающего выстрела. Инцидент ранее прокомментировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он признался, что его поразила реакция Лондона на ответ РФ в Ла-Манше.