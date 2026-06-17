В России стали использовать систему «Волна купол гарант», ослепляющую Starlink

Обычные средства РЭБ малоэффективны против дронов Starlink, поскольку антенны этих аппаратов направлены в небо Фото: Министерство обороны РФ.

В России активно применяют отечественную систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную «ослеплять» спутники Starlink. Об этом сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.

По его словам, система не просто глушит связь между дроном и спутником. Она воздействует непосредственно на сам спутник, буквально «ослепляя» его в радиоэфире паразитными сигналами. В результате американская техника теряет способность принимать сигналы от наземных абонентов.

Кузякин пояснил, что обычные средства РЭБ малоэффективны против дронов Starlink, поскольку антенны этих аппаратов направлены в небо. При этом сам дрон находится в движении. Чтобы заглушить связь, комплекс РЭБ должен оказаться между дроном и спутником, что технически крайне сложно реализовать.

Он уточнил, что спутники Starlink располагаются на орбите высотой около 500 км. «Волна купол гарант» представляет собой мощное устройство с направленной фазированной антенной, что делает воздействие на спутники технически осуществимым.

«Для российских специалистов нет таких задач, с которыми мы бы не справились. Если нельзя нарушить связь между дроном и спутником, то что если нарушить работу самого спутника. А то может и вообще вывести его из строя», - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за последнюю ночь смогли перехватить и сбить 157 украинских БПЛА. В общей сложности технику уничтожали в 15 регионах России.