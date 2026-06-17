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НовостиПолитика17 июня 2026 4:35

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 157 украинских БПЛА

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 157 вражеских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря
Мария СПИРИДОНОВА
Силы ПВО за ночь сбили 157 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 157 украинских БПЛА

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на среду, 17 июня, уничтожили 157 украинских беспилотников над 15 регионами страны и акваторией Черного моря. Соответствующие данные опубликовало Министерство обороны РФ.

Утром 17 июня российские силы ПВО отразили атаку 18 летевших в сторону Москвы украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Накануне, 16 июня, российские средства ПВО за семь часов уничтожили 151 украинский беспилотник над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В ночь на вторник российские системы ПВО сбили 172 украинских беспилотника. Всего в течение суток российские военнослужащие ликвидировали 491 дрон ВСУ, 12 управляемых авиабомб и две крылатые ракеты «Фламинго».