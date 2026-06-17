ВСУ ударили дронами по АЗС в Курской области, есть один погибший

Глава Курской области рассказал об атаке украинской армии в регионе Фото: REUTERS.

Украинская армия нанесла удар по автозаправочной станции в Курской области. При инциденте один человек погиб. Об этом сообщил в «Максе» глава региона Александр Хинштейн.

По его данным, под удар противника попал город Обоянь. В результате атаки один человек скончался на месте, еще двое других получили травмы различной степени тяжести.

«Три человека пострадали, один из них погиб на месте. <...> Обязательно окажем всю необходимую поддержку семье. У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины акубаротравма, слепые осколочные ранения. Они будут доставлены в Курскую областную больницу», - написал политик.

Также еще один дрон атаковал авто на дороге Белица-Коммунар Беловского района. Среди пострадавших числится один водитель.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области. В ходе удара были ранены три человека, среди которых фельдшер и медсестра. ЧП произошло ночью 16 июня.