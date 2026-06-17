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НовостиПроисшествия17 июня 2026 8:15

РИА Новости: дело против Шурыгиной возбудили из-за контента в Telegram-канале

Против Шурыгиной возбудили дело о распространении порнографии
Мария СПИРИДОНОВА
Блогер Диана Шурыгина. Фото: Личная страница в соцсети + Кадр из видео Первого Канала

Блогер Диана Шурыгина. Фото: Личная страница в соцсети + Кадр из видео Первого Канала

Стали известны подробности уголовного дела против блогера Дианы Шурыгиной (Шляниной). Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале, администратором которого является Шурыгина.

Девушке предъявлено обвинение в распространении порнографии. Суд отправил ее под домашний арест до 19 июля. 27-летней Шурыгиной грозит до 6 лет колонии. В жилье блогера уже прошли обыски.

Святослав Гусев, бывший парень Дианы Шурыгиной, заявил KP.RU, что она работала с украинским агентством OnlyFans на Бали. До встречи с ним Диана снимала соло-контент, но после разрыва начала участвовать в групповых съемках. Гусев считает, что его бывшей возлюбленной «промыли мозги» обещаниями больших денег.