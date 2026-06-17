Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 июня 2026 8:34

Кронпринцесса Норвегии успешно перенесла пересадку легких

Наследнице норвежского престола диагностировали редкую форму легочного фиброза, и без операции врачи отводили ей не более двух лет жизни
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Кронпринцесса Норвегии успешно перенесла пересадку легких. Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кронпринцесса Норвегии успешно перенесла пересадку легких. Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит успешно перенесла операцию по пересадке легких. Об этом сообщила пресс-служба королевского дворца информагентству ANSA. По словам заведующего торакальным отделением Национального госпиталя Осло Арнта Фиане, трансплантация на данный момент прошла успешно.

52-летней наследнице престола ранее диагностировали редкую форму легочного фиброза — заболевания, которое вызывает затруднение дыхания и требует сложного хирургического вмешательства.

Медики оценивали продолжительность ее жизни без пересадки не более чем в один-два года. Операция была проведена в Национальном госпитале Осло, и пока врачи оценивают результат как обнадеживающий.

Метте-Марит является супругой кронпринца Хокона и матерью двоих детей — принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса.

Ранее KP.RU писал, что сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам тюрьмы за изнасилования, избиения и вождение под наркотиками. Молодой человек вину не признал, а король Харальд Пятый заявил, что пасынок должен отвечать по закону наравне со всеми.