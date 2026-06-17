Минтранс: около четверти логистических операций будет беспилотной к 2035 году Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около четверти всех логистических операций в России будет беспилотной к 2035 году. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин на правительственном часе в Совете Федерации.

Также в ведомстве отметили, что флот беспилотных грузовиков на территории страны к 2035 году составит десятки тысяч единиц.

«Ожидаем, что к концу 35 года флот составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25% логистики страны беспилотной», — сказал Никитин.

Ранее глава Минтранса Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным перечислил новые маршруты для ВСМ. В приоритете с точки зрения реализации находится ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань. Стороны также обсудили строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей.