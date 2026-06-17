Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Ростове-на-Дону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в мусорном баке возле многоквартирного дома обнаружено тело новорожденного ребенка. Как сообщил журналистам представитель регионального СУ СК, страшная находка была сделана 16 июня. Следов насильственной смерти на теле младенца не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования.

Как писал KP.RU, ранее в Челябинске суд вынес приговор Эльвире Загидуллиной, обвинявшейся в гибели пятилетней дочери. Дело девочки нашли в диване. Ее мать заявила, что малышка утонула в ванной. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к полутора годам ограничения свободы.