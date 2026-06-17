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НовостиВ мире17 июня 2026 9:01

Одно действие Трампа на саммите G7 вызвало слухи об инсульте: что произошло

DE: рукопожатие Трампа на саммите G7 вызвало опасения, что он перенес инсульт
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

В интернете активно обсуждают здоровье президента США Дональда Трампа после видео с его рукопожатием с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 во французском Эвиане. Кадры, на которых запястье американского лидера выглядит вялым и безвольным, вызвали волну слухов о возможном инсульте, пишет Daily Express.

Пользователи соцсетей обратили внимание на необычное положение правой руки Трампа во время приветствия французского президента. Один из комментаторов в сети X отметил, что у политика наблюдаются признаки перенесенного инсульта. Другие пользователи указали на то, что глава Белого дома уже трижды проходил ежегодный медосмотр за 13 месяцев, а на одном из таких обследований присутствовали 22 врача.

Как пишут авторы публикации, слухи о проблемах со здоровьем 80-летнего хозяина Белого дома ходят уже около года. В конце прошлого месяца Трамп почти на неделю исчез из публичного пространства после медицинского обследования, что лишь усилило подозрения. Кроме того, политик часто закрывает глаза во время выступлений и встреч. Очередной такой инцидент произошел совсем недавно. Американский лидер ненадолго задремал во время турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 на лужайке около Белого дома.