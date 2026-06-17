МИД Ирана: Аракчи разъяснил Лаврову детали меморандума с США

МИД Ирана: Арагчи разъяснил Лаврову детали меморандума с США. Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во внешнеполитическом ведомстве Ирана отметили, что в ходе разговора Аракчи разъяснил Лаврову детали меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

«Глава МИД Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании и подчеркнул ответственность США за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима против Ливана», - говорится в заявлении.

В МИД исламской республики отметили, что Лавров и Аракчи также уделили внимание некоторым вопросам двусторонних отношений и ближневосточной повестки.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал меморандум о взаимопонимании США и Ирана как небольшой документ общего характера. Подписание соглашения между Ираном и США пройдет 19 июня в Женеве. Подробнее о сделке можно прочитать на KP.RU.