Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Турция сделали все возможное для реализации стамбульских договоренностей 2022 года, однако соглашение сорвали западные страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Шойгу подчеркнул, что стамбульское соглашение было подготовлено совместными усилиями. По его словам, если бы не вмешательство Запада, работу удалось бы завершить. Секретарь СБ отметил, что Москва и Анкара сделали всё для подготовки документа, который мог бы быть реализован.

Переговоры между Россией и Украиной стартовали в конце февраля 2022 года, сразу после начала специальной военной операции. Встречи проходили в Белоруссии, а затем в Стамбуле, где стороны подписали проект соглашения, предусматривавший нейтральный и внеблоковый статус Украины. Однако договоренности были сорваны по вине Киева и его западных союзников.

Как писал KP.RU, в марте 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассматривает стамбульские соглашения как отправную точку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, именно эти договоренности были достигнуты до того, как Лондон сорвал переговорный процесс.