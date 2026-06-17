Минобороны: ВС РФ уничтожили боевой десантный катер ВСУ производства Швеции Фото: Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили шведский боевой десантный катер ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства..." - говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые украинскими боевиками.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС РФ поразили два стратегических объекта, связанных с оборонным производством Украины. Под удар попал киевский завод "Радар", который является одним из значимых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Помимо этого, был ликвидирован цех производства беспилотников. Он располагался на территории киностудии имени А. П. Довженко.