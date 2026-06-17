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НовостиПолитика17 июня 2026 9:31

Южная группировка ВС РФ освободила от ВСУ 96 зданий в Константиновке

Российская армия продолжает освобождать Константиновку в ДНР
Анастасия СУТОРМИНА
Южная группировка ВС РФ освободила от ВСУ 96 зданий в Константиновке

Южная группировка ВС РФ освободила от ВСУ 96 зданий в Константиновке

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Южная группировка ВС РФ освободила от Вооруженных сил Украины 96 зданий Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, в этом же населенном пункте российские военные уничтожили более 70 солдат и 20 наземных беспилотников ВСУ за минувшие сутки.

Накануне российские силовики сообщили, что механизированная бригада ВСУ находится в окружении в Константиновке ДНР, позиции подразделения превращаются в братские могилы.

Также сообщалось, что в ходе активной воздушной разведки операторы беспилотных систем Южной группировки войск успешно выявили и ликвидировали ряд значимых объектов противника в Константиновке. Наши воины продолжают освобождение кварталов города.