При обысках сотрудники ФСБ изъяли у задержанных самодельное взрывное устройство. Фото: Vadim Akhmetov/ URA.RU/Global Look Press

ФСБ России опубликовало видео операции по задержанию троих пособников украинских спецслужб, готовивших серию терактов в трех регионах страны.

По данным ведомства, фигуранты дела планировали атаки в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. В качестве целей были выбраны военнослужащие, волонтерская организация, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. На опубликованных кадрах злоумышленники дают показания и полностью признают свою вину. Они также раскрыли детали общения со своими кураторами с Украины.

ФСБ задержала пособников украинских спецслужб за подготовку терактов в регионах РФ

ФСБ задержала пособников украинских спецслужб за подготовку терактов в регионах РФ

При обысках у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и зажигательные приспособления. В телефонах фигурантов была обнаружена переписка с врагами, содержавшая подробные инструкции по проведению планируемых террористических актов.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянку за передачу данных об учебных организациях спецслужбам Украины. 59-летняя женщина была завербована при пересечении границы Польши. Она собирала и передавала сведения о научных и учебных организациях, которые находятся в ЛНР и на полуострове.