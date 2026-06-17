Под Брянском ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Боевики ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере "Макс".

"ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик", — написал он.

Ковальчук уточнил, что в момент атаки в салоне находилось 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек ранены, в том числе четверо детей, отметил глава региона.

Как писал сайт KP.RU, 10 июня украинский дрон атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь в Запорожской области. По предварительным данным, удар пришелся в заднюю часть автобуса. Информация о пострадавших уточнялась.