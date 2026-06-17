Минтранс с 1 сентября вводит новые правила для маломобильных пассажиров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на пленарном заседании Совета Федерации.

По словам министра, обновленный порядок кардинально расширяет гарантии для пассажиров с ограниченными возможностями. В числе ключевых нововведений — бесплатное резервирование мест уже на этапе покупки билета при условии предварительного уведомления перевозчика об ограничениях. Если пассажиру требуется сопровождающий, место рядом с ним также предоставляется без дополнительной платы. Кроме того, вводится бесплатное сопровождение маломобильных граждан в аэропорту.

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