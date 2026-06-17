Врач Демьяновская: В длинной очереди важно заботиться о мерах профилактики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В длинной очереди важно позаботиться о простых мерах профилактики, чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды во время длительного ожидания. Об этом РИАМО заявила врач Екатерина Демьяновская.

«Если предстоит долгое ожидание в очереди, особенно в жаркую погоду, важно заранее позаботиться о снижении нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Прежде всего нужно поддерживать достаточный питьевой режим. Обезвоживание способствует сгущению крови и повышению частоты сердечных сокращений», - сказала спикер.

По возможности, следует также выбирать места в тени или хорошо проветриваемых помещениях. В жару лучше всего носить одежду из дышащих тканей и головной убор. Если же ожидание затягивается, полезно двигаться - шагать, выполнять легкие упражнения стопами и голенями.

«Это поможет улучшить кровообращение и уменьшить застой венозной крови в венах нижних конечностей. По согласованию с хирургом или флебологом можно пользоваться компрессионным трикотажем», - отметила врач.

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