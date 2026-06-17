Рособрнадзор: Результаты ЕГЭ-2026 по русскому языку опубликовали раньше графика

Итоги первых экзаменов по литературе и истории были переданы в регионы РФ на два дня раньше Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Результаты ЕГЭ по русскому языку появятся на портале госуслуг раньше запланированного срока. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По его словам, ведомство в целом опережает график обработки экзаменационных материалов. Итоги первых экзаменов по литературе, истории и химии были переданы в регионы на два дня раньше установленного срока. Аналогичная ситуация сложилась и с русским языком.

«Вчера вечером мы закончили загрузку результатов в региональные информационные системы, и в настоящее время осуществляется их загрузка и в ЕПГУ, где участники смогут ознакомиться с результатами сдачи экзаменов по русскому языку», - пояснил Круглинский.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в материалах ЕГЭ-2026 не имелось задач, которые невозможно было бы решить. По его словам, хорошая статистика сдачи экзамена по математике доказывает этот факт.