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НовостиВ мире17 июня 2026 10:07

Европа поможет Украине с разработкой крылатой ракеты «Нептун-2»

Европейская оборонная компания MBDA подписала меморандум с украинским КБ «Луч» о создании дальнобойной версии ракеты
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Европа поможет Украине с разработкой крылатой ракеты «Нептун-2»

Европа поможет Украине с разработкой крылатой ракеты «Нептун-2»

Фото: REUTERS.

Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». Об этом сообщает телеграм-канал «Страна.ua» со ссылкой на заявление европейской компании. MBDA является производителем ракет Taurus, Storm Shadow и SCALP.

В компании MBDA заявили, что обладают технологиями и достаточными экспертными знаниями и связями для осуществления поставок разработанных в Европе систем дальнего удара партнерам.

«Нептун» был модифицирован Украиной из противокорабельной ракеты для поражения наземных целей. Также сообщалось о разработке его дальнобойной версии с дальностью до 1000 километров.

Ранее военный эксперт Константин Сивков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о создании Украиной баллистической ракеты. По его словам, обычную баллистическую ракету сделать можно, но ее перехватят российские системы ПВО. Для неуязвимой ракеты с маневрирующей траекторией потребуются годы разработок. На Украине нет необходимых мощностей и комплектующих для такого производства.