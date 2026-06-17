Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Кремле.

Глава государства будет работать на полях мероприятия 17 и 18 июня, проведет серию двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения, а также торжественный прием в Театре имени Галиасгара Камала.

Немногим ранее президент обратился в тексте с приветствием к участникам форума в Казани. Он заявил о широких возможностях для сотрудничества России и АСЕАН в энергетике, мирном атоме, продовольственной безопасности, цифровизации и логистике.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию установления диалоговых отношений, проходит в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. В мероприятии примут участие лидеры 11 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В первый день саммита состоится деловой форум с участием политиков и бизнесменов из государств АСЕАН.