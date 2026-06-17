BZ: немецкие войска НАТО в Литве разместили в местах памяти жертв Холокоста

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Вооруженные силы Германии в Литве разместили на местах памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. По информации источника, Бундесвер в рамках мандата НАТО передислоцировал в Литву боевую бригаду численностью пять тысяч человек. Основное место дислокации и казармы находятся в Рудницкой пуще.

45-я танковая бригада, как и все подразделения Бундесвера, регулярно проводит занятия по историко-политическому образованию. Бригада сотрудничает с еврейской неправительственной организацией MACEVA, занимающейся сохранением еврейских кладбищ в Литве.

Утверждается, что полигон начнет использоваться с 2027 года. Правительство Германии поддерживает сохранение бывшего партизанского лагеря как места обучения и памяти.

«Правительству Литвы было предложено оценить историческую значимость рассматриваемой территории и учесть это при дальнейшем планировании. Как будущий пользователь полигона, Бундесвер будет выступать за защиту и сохранение этого исторического места», - говорится в материале.

Ранее сайт KP.RU писал, что вооруженные силы Польши совместно с военнослужащими из Франции и Литвы начали проведение тактических учений вблизи границы с Россией.