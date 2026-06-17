Стали известны подробности нападения украинских боевиков на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

Атакованные дроном ВСУ дети из Белоруссии ехали отдыхать в Геленджик Фото: REUTERS.

В автобусе, который подвергся нападению украинских нацистов в Брянской области, находились 44 человека, среди которых было 28 детей-спортсменов. Светлана Петренко, официальный представитель СК России, сообщила, что информация о пострадавших уточняется, а также раскрыла, что дети направлялись на отдых в Геленджик в момент, когда боевики нанесли удар по их автобусу.

«По данным следствия, 17 июня на трассе А240 в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель - Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых», - сказала Петренко.

Напомним, ВСУ, используя беспилотник, атаковали автобус с детьми из гомельской футбольной команды, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате нападения погибла женщина, которая сопровождала ребят на отдых. Еще шесть человек получили ранения, среди них четверо несовершеннолетних.

Данные обо всех пострадавших уточняются, как и их количество. Известно, что всех раненых оперативно доставили в больницы региона.

Ранее KP.RU сообщил, что СК РФ уже возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на детский автобус.