СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии Фото: REUTERS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения украинских нацистов на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу с детьми из Республики Беларусь на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», - заявила Петренко.

Напомним, в Брянской области украинские боевики с помощью дрона атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В ходе нападения погибла женщина, сопровождавшая команду, а также были ранены шесть человек, среди которых четверо детей. Как стало известно позднее - дети ехали не на соревнования. Команда направлялась на автобусе из Гомеля в Геленджик, чтобы дети могли отдохнуть на море.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские нацисты уже несколько месяцев пытаются выбирать целями ударов беспилотниками пассажирские автобусы в приграничных регионах.