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НовостиПолитика17 июня 2026 10:30

Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии терактом

17 июня ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии
Мария СПИРИДОНОВА
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Вооруженных сил Украины на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии очередным терактом киевского режима.

В разговоре с журналистами дипломат дала резкую оценку произошедшему, назвав случившееся «очередным терактом Киева, который охотится на мирных граждан, особенно на детей».

Трагедия произошла 17 июня. ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Шесть человек, в том числе дети, пострадали. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Как писал KP.RU , ранее председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что киевский режим делает все, чтобы спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт.