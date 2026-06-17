Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии терактом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Вооруженных сил Украины на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии очередным терактом киевского режима.

В разговоре с журналистами дипломат дала резкую оценку произошедшему, назвав случившееся «очередным терактом Киева, который охотится на мирных граждан, особенно на детей».

Трагедия произошла 17 июня. ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Шесть человек, в том числе дети, пострадали. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Как писал KP.RU , ранее председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что киевский режим делает все, чтобы спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт.