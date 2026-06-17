Спасатели нашли пропавшую в горах Карачаево-Черкесии группу туристов

Спасатели нашли пропавшую в горах КРЧ группу туристов. Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Спасатели нашли группу туристов, пропавшую в районе горы Дженту в Карачаево-Черкесии. Как пишет "КП-Северный Кавказ" со ссылкой на МЧС, сигнал о нештатной ситуации поступил 16 июня — поисковый трекер сработал на высоте 2880 метров.

На поиски выехали четверо спасателей на одной единице техники. Они начали пеший подъем из поселка Рожкао, добрались до места срабатывания маяка, но людей там не обнаружили. Поиски продолжались около часа.

Выяснилось, что маячок передал сигнал случайно — никто из туристов, среди которых была семья из трех человек, не пострадал. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели провели с группой профилактическую беседу.

Недавно в КБР произошел другой случай. Как писал KP.RU, четыре альпиниста застряли в верховьях Безенгийского ущелья на высоте 3200 метров. Из-за резкого ухудшения погоды они не могли продолжить маршрут.