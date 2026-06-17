Дрон ВСУ ударил по машине с беременной женщиной и детьми в Брянской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Брянской области в среду, 17 июня беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по машине с беременной женщиной и детьми. Об этом сообщили в оперативных службах.

Женщина находилась за рулем атакованного автомобиля, в салоне также было двое ее детей. К счастью, никто из них не пострадал, все доставлены в больницу для обследования.

Отмечается, что также был атакован грузовик с удобрениями, там тоже обошлось без жертв. В оперативных службах подчеркнули, что украинские боевики целенаправленно били по гражданским машинам.

Вражеская атака по мирным жителям произошла на том же участке трассы А240, где ранее под удар БПЛА попал автобус с детьми из Белоруссии.

Ранее KP.RU писал, что на трассе А240 в Брянской области ВСУ атаковали беспилотником автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара Киева погибла сопровождавшая детей женщина, еще шесть человек, включая четверых юных спортсменов, пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.