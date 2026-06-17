Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива: подробности

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства в ближайшие день-два. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Пролив будет открыт. Он уже частично открыт. Он откроется полностью в ближайшие день или два», — сказал хозяин Белого дома.

США и Иран подписали в электронном виде меморандум о взаимопонимании. Официальная церемония подписания документы состоится 19 июня в Швейцарии. Меморандум предусматривает возобновление судоходства в Ормузском проливе, отмену нефтяных санкций против Тегерана, обязательство Ирана не создавать и не приобретать ядерное оружие, а также снятие блокады с иранских портов. На разработку финального мирного договора отводится 60 дней.

Ранее Politico писло, что США прорабатывают платный проход через Ормузский пролив с военным сопровождением. Сообщается, что Белый дом поручили чиновникам создать механизм, который позволит судовладельцам безопасно проходить пролив.