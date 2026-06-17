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НовостиОбщество17 июня 2026 11:19

В Госдуме анонсировали повышение пенсий: кто сможет получать больше

Депутат Говырин анонсировал повышение пенсий летом 2026 года
Вениамин ЗАХАРОВ
Депутат Говырин анонсировал повышение пенсий летом 2026 года

Депутат Говырин анонсировал повышение пенсий летом 2026 года

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 году будут повышены сразу несколько видов пенсий. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, 1 августа пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а также вырастут накопительные пенсии. Не исключен пересмотр пенсий по некоторым профессиональным категориям. Кроме того, пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Он будет касаться тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, не учтенные в размере пенсии.

"Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов", - рассказал Говырин.

Накопительные пенсии также вырастят. Их пересчитают по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Пенсионеру могут увеличить фиксированную выплату, если у него появились нетрудоспособные иждивенцы.

В последний месяц лета возможен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России разрабатывают законопроект, благодаря которому дети-инвалиды смогут получать две пенсии независимо от причины смерти родителя.