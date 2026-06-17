В Госдуме анонсировали повышение пенсий: кто сможет получать больше

Депутат Говырин анонсировал повышение пенсий летом 2026 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 году будут повышены сразу несколько видов пенсий. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, 1 августа пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а также вырастут накопительные пенсии. Не исключен пересмотр пенсий по некоторым профессиональным категориям. Кроме того, пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Он будет касаться тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, не учтенные в размере пенсии.

"Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов", - рассказал Говырин.

Накопительные пенсии также вырастят. Их пересчитают по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Пенсионеру могут увеличить фиксированную выплату, если у него появились нетрудоспособные иждивенцы.

В последний месяц лета возможен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности.

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