Пострадавшие от удара ВСУ дети-футболисты получили осколочные ранения

Пострадавшим от атаки ВСУ детям-футболистам уже оказывает медпомощь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Юные члены футбольной команды из Белоруссии, находившиеся в атакованном украинскими войсками автобусе, получили осколочные ранения. Об этом сообщила в «Максе» уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, пострадавшим детям сейчас оказывается вся необходимая помощь.

«Дети доставляются в Брянскую областную детскую больницу. У них осколочные ранения. На месте работают медики и психологи. Информация по пострадавшим уточняется», - написала она.

Напомним, что трагедия с автобусом, где находилась детская команда по футболу, произошла 17 июня. ВСУ атаковали машину при помощи беспилотника в Брянской области. Юные спортсмены держали маршрут на Геленджик, там они собирались отдохнуть. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения.