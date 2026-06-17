Трамп назвал меморандум с Ираном не окончательным и пригрозил новыми ударами Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, подписание которого планируется в пятницу, 9 июня, не является окончательным. Об этом он заявил во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты могут возобновить военные удары по Ирану, если его не устроит, как Тегеран выполняет условия сделки.

«Это не окончательное соглашение. Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы продолжим в них стрелять и сбрасывать на их головы бомбы», — заявил Трамп.

Президент США также опроверг появившиеся в СМИ сообщения о создании частного инвестиционного фонда для Ирана объемом 300 миллиардов долларов, назвав их недостоверными. Трамп сказал журналистам, что подобные публикации распространяют демократы.

Ранее американский президент заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном, который был оформлен в электронном виде. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, поэтапное снятие санкций с иранского нефтяного экспорта и 60-дневный период для переговоров по окончательной сделке, при этом Тегеран должен подтвердить отказ от разработки ядерного оружия.