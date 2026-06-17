СК Белоруссии возбудил дело по факту атаки ВСУ на автобус с детьми-футболистами

Украинские боевики напали на машину детьми-футболистами в Брянской области с помощью БПЛА. Фото: t.me/sbbytoday

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту удара украинского дрона по автобусу с детьми-футболистами в Брянской области. Об этом сообщает агентство БелТА.

«По данному факту (атака ВСУ на автобус – прим. ред.) возбуждено уголовное дело. <…> Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», - заявил глава ведомства Константин Бычек.

Белорусская сторона расценила произошедшее как преступление, требующее правовой оценки. Ведомство оперативно инициировало соответствующее разбирательство.

Напомним, что атака случилась днем 17 июня. Украинские боевики напали на машину с помощью БПЛА. Юных спортсменов везли в Геленджик, где должен был проходить их отдых. В результате погибла женщина, которая сопровождала ребят. Шесть человек, в том числе дети, получили ранения.