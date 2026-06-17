Россиян предупредили о схеме обмана через приложения для знакомств: не верьте «успешным инвесторам»

Чтобы все выглядело убедительно, жертвам показывают «растущий доход». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МВД РФ предупредили о новой схеме обмана, где мошенники активно используют приложения и сайты знакомств. Сначала они просто общаются с людьми, втираются в доверие, а потом постепенно втягивают в «выгодные инвестиции» и другие финансовые истории. Об этом пишет aif.ru.

«Как правило, первоначальное вовлечение осуществляется через рекламу в социальных сетях, публикации в иностранных сервисах быстрого обмена сообщениями, комментарии от имени якобы успешных инвесторов, а также через сайты знакомств», – отметили специалисты.

Дальше схема развивается по знакомому сценарию: переписка становится более личной, появляется ощущение «своего человека», и только потом – предложения заработать. Чаще всего речь идет о криптовалюте, «закрытых» инвестиционных проектах, токенах до выхода на биржу или торговле с якобы гарантированной прибылью.

Чтобы все выглядело убедительно, жертвам показывают «растущий доход» в личном кабинете, рисуют графики и отчеты. Но как только человек пытается вывести деньги, начинается новый этап – требуют доплаты за «комиссии», «страховки» или прохождение «антифрод-проверок». В итоге все сводится к одному – деньги вывести невозможно, а вложения просто исчезают.

Ранее специалисты рассказали, какие фразы чаще всего используют мошенники для обмана россиян и как их распознать.