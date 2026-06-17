МИД Белоруссии потребовал от Киева объяснений по атаке на автобус с детьми

Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. Фото: t.me/sbbytoday

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины «исчерпывающих объяснений» по инциденту с автобусом с детьми в Брянской области. Об этом в telegram-канале МИД заявил пресс-секретарь ведомств Руслан Варанков.

Напомним, трагедия произошла 17 июня. Украинские боевики с помощью дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек, в том числе дети, пострадали. Все они госпитализированы. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Уголовное дело завели и в СК РФ.

По поводу трагедии ранее высказалась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, действия украинских боевиков, подобные атаке ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, должны считаться военными преступлениями.