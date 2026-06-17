В Госдуме предложили заменить штрафы предупреждениями за некоторые нарушения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме предложили заменить штрафы предупреждениями за мелкие и впервые совершенные нарушения. С такой инициативой выступил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

Он отметил, что в правоприменительной практике сохраняется множество перегибов, в частности, когда территориальные органы Росстата наказывают рублем за первое же непредоставление статистических данных.

Парламентарий сообщил, что партия обратилась в Росстат с рекомендацией отказаться от практики немедленного штрафования, тем более что закон этого не требует. По его словам, взыскания за незначительные проступки, совершенные впервые, не приносят бюджету существенного дохода, но создают для людей лишнюю головную боль.

Ранее в Госдуме анонсировали повышение нескольких видов пенсий летом 2026 года. С 1 августа пройдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом взносов работодателей за 2025 год, вырастут накопительные пенсии по итогам инвестирования, а также возможен пересмотр профессиональных доплат для бывших летчиков и работников угольной промышленности.