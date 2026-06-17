В атакованном автобусе в Брянской области были дети-школьники, родители и тренер. Фото: sbbytoday @ соцсети

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в автобусе, атакованном украинскими боевиками на трассе региона, находились дети школьного возраста, группа родителей, а также тренер.

В эфире «Вестей» глава региона рассказал, что школьная футбольная команда и сопровождающие их взрослые направлялись к Черному морю на сборы и отдых. Погибшая женщина оказалась гражданкой Белоруссии.

Руководитель Брянской области отметил, что подобные инциденты в регионе уже фиксировали, но ранее они обходились без серьезных последствий. Он также подчеркнул, что украинские боевики наносили удар по автобусу с детьми так, как если бы это была боевая техника. Военные сейчас обеспечивают безопасность пассажиров, которых доставили в пункты временного размещения.

Напомним, 17 июня на трассе А240 в Брянской области беспилотник ВСУ нанес удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей женщина, ранены шесть человек, в том числе четверо юных спортсменов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.