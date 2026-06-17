Врач Романов: Разминка во время рабочего дня спасет от хронических заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разминаться во время рабочего дня можно и нужно, так как восемь, если не более, часов в статичной позе не только нарушают кровообращение, но и перегружают поясницу, а также зажимают шею. Об этом РИАМО рассказал врач Олег Романов.

Характерные, к примеру, для тектоника движения руками, изоляция корпуса и ритмичные покачивания активируют глубокие мышцы-стабилизаторы позвоночника, которые во время сидячей работы практически не задействованы.

Грудной отдел позвоночника мобилизуют плавные волнообразные движения телом, а работа плечами и лопатками снимает напряжение трапециевидной мышцы, которое после работы может превратиться в мигрень.

«Дополнительный бонус - ритмичные движения запускают выброс дофамина и снижают кортизол. Проще говоря, три минуты тектоника между рабочими задачами работают лучше, чем десятая чашка кофе, и точно полезнее, чем тревожная прокрутка новостей», - подчеркнул спикер.

Как KP.RU писал ранее, иногда хронические головные боли могут быть связаны не с неврологией, а проблемой полости рта - нарушением прикуса, воспалением зубов или дисфункцией челюстного сустава.