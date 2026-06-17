Новая версия пропажи семьи Усольцевых: тела могут быть захоронены в известняке

Следователи считают, что семью Усольцевых могли захоронить в известняке Фото: СОЦСЕТИ.

Версия о гибели семьи Усольцевых в ущелье Красноярского края отвергнута. Теперь следователями рассматривается гипотеза о захоронении тел в известняке, как утверждает Царьград, со ссылкой на источники в СК РФ.

«Пока нет предположений, как и за что была убита семья. Однако есть вероятность, что Усольцевых могли захоронить в известняке. В любом случае, мы будем искать их, пока не найдем. Чтобы выяснить, как именно погибли эти люди», - говорится в публикации.

28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью. С тех пор они не выходят на связь. Автомобиль семьи найден у начала маршрута, но следов не обнаружено, несмотря на масштабные поисковые работы.

В октябре 2025 года активные поиски прекращены, дело остаётся открытым по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее KP.RU сообщил, что экспертиза палки, найденной неподалеку от места исчезновения Усольцевых, займет один месяц.