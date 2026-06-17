Переполненный почтовый ящик в подъезде может многое рассказать грабителям Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Переполненный почтовый ящик в подъезде может рассказать грабителям о том, что хозяева слишком долго отсутствуют дома. Об этом РИАМО сообщил адвокат Юрий Левин.

«Переполненный почтовый ящик - один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников выбрать именно вашу квартиру для совершения кражи», - предупредил эксперт.

По словам спикера, регулярное опустошение почтового ящика, в том числе перед отъездом на дачу или в отпуск, создают эффект присутствия.

«Забирая корреспонденцию вовремя вы также предотвращаете кражу самих писем и документов, в том числе из хулиганских действий подростков. Помимо безопасности жилища, это решит много вопросов», - отметил адвокат.

Как KP.RU писал ранее, присвоение найденных на пляже украшений - преступление. Согласно Гражданскому кодексу РФ, если человек нашел чужую вещь и присвоил ее себе, не сообщив владельцу или в полицию - это рассматривается как кража. Наказание - до двух лет лишения свободы.